Die tschechische Schauspielerin Libuše Šafránková ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Das berichtet der tschechische Nachrichtensender CNN Prima News unter Berufung auf ihren Sohn Josef Abrhám.

Libuše Šafránková wurde am 7. Juni 1953 in Brünn geboren. Schon als Kind trat sie in Amateurtheatern auf und gewann erste Preise bei Rezitationswettbewerben. Ihren ersten Auftritt vor der Kamera absolvierte sie mit 17 Jahren in der Verfilmung des tschechischen Literaturklassikers "Die Großmutter". Schon bei diesem Debüt machte sie durch Ausstrahlung und Temperament von sich reden.

Durchbruch mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Zwei Jahre später, 1973, folgte der endgültige Durchbruch mit der Titelrolle des Aschenbrödel in dem Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Der romantische Film, eine Koproduktion mit der ostdeutschen DEFA, stieß sofort auf riesige Begeisterung. Šafránková wurde über Nacht berühmt und erhielt in dieser Zeit Hunderte Briefe täglich.



Aus beruflichen Gründen zog sie nach Prag um und spielte in zahlreichen weiteren Märchenfilmen. Mit zunehmendem Alter erhielt sie auch Charakterrollen, unter anderem in dem Filmdrama "Kolya" (1996), das als bester fremdsprachiger Film mit dem Oscar ausgezeichnet wurde.

Vom Aschenbrödel bis zur Oscar-Verleihung

Libuše Šafránková und ihr Mann Josef Abrhám im Jahr 2008. Bildrechte: dpa Šafránková spielte insgesamt in fast 150 Kino- und Fernsehfilmen mit, zum Beispiel in "Die kleine Meerjungfrau" und "Der Prinz und der Abendstern". Sie stand in Prag zudem lange Jahre als Mitglied eines Kammerensembles auf der Theaterbühne. Im oscar-prämierten Drama "Kolya" war sie in der Rolle der Sängerin Klara zu sehen. Šafránková war mit dem tschechischen Schauspielerkollegen Josef Abrhám verheiratet.



2014 wurde bei Šafránková Lungenkrebs diagnostiziert. Bei einer anschließenden OP verlor sie ein Fünftel der Lunge. Vor einem Jahr verzichtete sie auf eine bereits vereinbarte Titelrolle und zog sich ins Privatleben zurück. Das nährte Spekulationen, dass die Krebserkrankung wieder ausgebrochen sein könnte.



Ihr bekanntester Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" erfreut sich bis heute größter Beliebtheit. In vielen Familien gehört der Film über Generationen hinweg untrennbar zum Weihnachtsprogramm – weshalb auch Jahrzehnte nach der Verfilmung Šafránkovás Fan-Schar weiter wächst.