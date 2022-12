Der aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel " bekannte tschechische Schauspieler Pavel Trávníček ist den Angaben seiner Frau zufolge am vergangenen Sonntag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Grund seien Atembeschwerden des 72-Jährigen.

Libuše Šafránková als Aschenbrödel und Pavel Trávníček als Prinz. Bildrechte: dpa

Trávníček hatte seinen Duchbruch als Schauspieler an der Seite von Libuše Šafránková in dem Märchenfilm-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aus dem Jahr 1973. Am Samstag hatte er noch unweit von Prag bei einer Adventsveranstaltung an die Märchenverfilmung erinnert. Er spielte außerdem in vielen weiteren Märchenfilmen mit, darunter "Der dritte Prinz" und "Schneeweißchen und Rosenrot".