Das australische Katastrophenschutzministerium hat Tausende Einwohner in Außenbezirken von Sydney am Sonntag aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Evakuierungszentren vor Hochwasser und Sturm in Sicherheit zu bringen.

Überflutete Tankstelle im Vorort von Sydney, Camden. Bildrechte: dpa