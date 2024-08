In Nordzypern – das international lediglich von der Türkei als eigenständiges Land anerkannt wird – gibt es derzeit einen Immobilienboom. Der nördliche Teil der Mittelmeerinsel ist für deutsche Auswanderer und Immobilienkäufer äußerst attraktiv geworden. Derzeit gibt es dort relativ wenig Tourismus und die Sandstrände sind meist leer, aber das könnte sich in Zukunft ändern.

Bildrechte: Umschau MDR

2006 hatte Nordzypern 250.000 Einwohner, jetzt sind es 400.000. Die meisten Einwanderer sind reiche Russen und Iraner, die vor Kriegsdienst und Unterdrückung fliehen. Trotz des türkischen Einflusses investieren dort auch immer mehr Deutsche in Immobilien. Die Baufirmen setzen vor allem Arbeiter aus Pakistan und Bangladesch ein. Der Mindestlohn liegt in Nordzypern bei sechs Euro pro Stunde. Das hält die Baukosten niedrig. "Wir sind heute bei weit unter der Hälfte der Preise von Mallorca. Und Sie kriegen noch Neubau. Auf Mallorca kann man gar nichts mehr bauen. Wenn Sie dort was fürs Doppelte kaufen, ist es 20 Jahre alt", erläutert Makler Steffen Fleischmann.