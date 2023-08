Brand in der Nordsee Autofrachter wird in Hafen Eemshaven geschleppt

Der Frachter "Fremantle Highway" mit 3.800 Autos an Bord hat seinen Ankerplatz vor der Nordsee-Insel Schiermonnnikoog verlassen. Das beschädigte Schiff wird in den Hafen von Eemshaven geschleppt. Es soll dort entladen werden. Was danach mit dem Schiff passiert, ist noch nicht geklärt.