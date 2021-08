Der belarussische Oppositionelle Vitali Schischow ist tot in Kiew aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurde Schischow erhängt in einem Park in der Nähe seiner Wohnung in der ukrainischen Hauptstadt entdeckt. Unweit der Leiche seien persönliche Gegenstände und sein Mobiltelefon gefunden worden. Die Polizei ermittelt eigener Aussage zufolge wegen Mord.