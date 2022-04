Nach dem Auftreten von mehr als 100 Salmonellen-Fällen in mehreren europäischen Ländern muss der Süßwarenhersteller Ferrero die Produktion in einer Fabrik in Belgien vorerst stoppen. Die Aufsichtsbehörde Afsca kündigte an, die Produktionslizenz für das Werk in Arlon werde in Folge von Ermittlungen entzogen. Ferrero habe in diesen Ermittlungen nicht ausreichend Informationen geliefert. Alle Produkte aus dem Werk müssen nun zurückgerufen werden, unabhängig von ihrem Produktionsdatum.



In den letzten Wochen konnten Afsca zufolge über 100 Salmonellen-Fälle mit der Produktionsstätte im belgischen Arlon in Verbindung gebracht werden.

Ferrero ruft Produkte der "Kinder"-Serie zurück

Deutsche Niederlassung von Ferrero Bildrechte: dpa In den vergangenen Tagen hatte das Unternehmen bereits in etlichen Ländern, darunter auch in Deutschland, Produkte seiner "Kinder"-Süßwarenserie zurückgerufen - unter anderem mit ausgewählten Chargen von "Kinder"-Überraschungseiern und "Kinder"-Schoko-Bons sowie einigen Oster- und zuletzt auch Weihnachtsartikeln.



Ferrero betonte, es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Keines der "Kinder"-Produkte sei positiv auf Salmonellen getestet worden. Man nehme die Angelegenheit sehr ernst, der Schutz der Verbraucher habe oberste Priorität, hieß es.

Salmonellen in einem Filter entdeckt

Der Süßwaren-Riese hatte zuvor allerdings bekanntgegeben, dass Salmonellen bereits am 15. Dezember 2021 in dem Werk entdeckt wurden. Salmonellen seien in einem Sieb am Auslass von zwei Rohstofftanks festgestellt worden und die daraus gefertigten Produkte seien daraufhin zurückgehalten worden. Der Filter sei ausgetauscht und Kontrollen der unfertigen und fertigen Produkte seien gesteigert worden, so Ferrero.

Heftige Kritik an Ferrero übte die Verbraucherorganisation Foodwatch. Wenn so ein Fehler passiere, müsse die Bevölkerung sofort gewarnt werden, hieß es.

Erste Fälle in Großbritannien und Frankreich

Salmonellenverdacht in der Schokoladen Bildrechte: dpa Anfang der Woche waren zunächst in Großbritannien, Irland und Frankreich Fälle von Salmonellen-Erkrankungen bekannt geworden. In Großbritannien waren vor allem kleine Kinder infiziert. Kurz darauf rief Ferrero einige Chargen an Kinder-Überraschungseiern zurück.



Auch in Frankreich hatte Ferrero zu Wochenbeginn nach 21 Infektionsfällen Produkte zurückgerufen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Paris handelte es sich genetisch um dieselben Salmonellen, die für einen Ausbruch von Salmonellen-Erkrankungen in Großbritannien und Irland verantwortlich waren.