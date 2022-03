Wallonie Auto fährt in Menschenmenge: Vier Tote in Belgien

Hauptinhalt

In Belgien ist ein Auto am Sonntagmorgen in eine Menschenmenge gefahren. Es gibt mehrere Tote und zahlreiche Verletzte. Die Gruppe hatte sich auf eine Karnevalsveranstaltung vorbereitet. Ob der Fahrer absichtlich in die Gruppe fuhr, oder es sich um einen Unfall handelt, ist noch unklar.