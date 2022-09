Agnieszka Kolada vom polnischen Umweltschutzinstitut erklärte, die Alge lebe normalerweise in salzhaltigem Brackwasser in Meeresnähe und sei zuvor noch nie in Polen nachgewiesen. Hohe Temperaturen und ein niedriger Wasserstand hätten möglicherweise zur Ausbreitung der Algen in diesem Sommer beigetragen. Die Wassertemperatur sei zeitweise auf bis zu 27 Grad gestiegen, zudem habe der niedrige Wasserstand zu einer höheren Salzkonzentration geführt. Das massenhafte Auftreten der Alge in der Oder und anderen Flüssen in Polen könne sich in den kommenden Jahren wiederholen.