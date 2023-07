Touristen sind dem Feuerwehrsprecher zufolge jedoch nicht in Gefahr. Sie seien im Norden der Insel in Sicherheit gebracht worden. Schätzungen zufolge waren etwa die Hälfte der 19.000 Menschen, die am Samstag ihre Hotels hatten verlassen müssen, am Montag entweder abgereist oder wieder in Hotels untergekommen. Etwa 9.500 Menschen waren noch immer in Hallen und Schulen oder bei Privatleuten untergebracht.