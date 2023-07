Hitzewelle am Mittelmeer Neue Brände in Griechenland

Auf der beliebten griechischen Ferieninsel Rhodos tobte am Montag den siebten Tag in Folge ein Großbrand.

Am Wochenende waren bei den größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte Griechenlands rund 30.000 Menschen aus dem Südosten der Insel in Sicherheit gebracht worden. Tausende Menschen verbrachten bereits die zweite Nacht in Notunterkünften, darunter viele Urlauber. Die Feuerwehr versucht mit Löschflugzeugen, Hubschraubern und internationaler Hilfe, die Brände einzudämmen.