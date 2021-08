Das Feuer nördlich von Athen – in der Vorstadt Acharnes – ist am Donnerstagabend erneut voll aufgeflammt. Fernsehbilder des Staatssenders ERT zeigten eine gewaltige Feuer- und Rauchwalze in der Region. Der griechische Zivilschutz rief die Menschen per SMS dazu auf, die Gegend schnellstmöglich zu verlassen. Verzweifelte Anwohner sammelten Tiere ein. Die riesigen Rauchwolken waren auch vom Stadtzentrum Athens aus zu sehen.