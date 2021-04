Den dritten Tag in Folge kämpfen in der südafrikanischen Touristenmetropole Kapstadt Feuerwehrleute gegen einen Großbrand am Tafelberg. Nachdem heftiger Wind am Montag den Einsatz von Lösch-Helikoptern verhinderte, wurde die Brandbekämpfung aus der Luft am Dienstag wieder aufgenommen.