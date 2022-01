Ein Feuer hat Südafrikas Parlament in Kapstadt schwer beschädigt. Das Dach des Alten Plenarsaals sei eingestürzt, während einige Mauern des Regierungskomplexes große Risse aufwiesen, berichtete die Deutsche Presse-Agentur. Die französische AFP meldete unter Berufung auf den Parlamentssprecher, der Sitz der Abgeordneten sei "komplett verbrannt".

Rauch steigt aus dem südafrikanischen Parlament auf. Bildrechte: dpa

Patricia de Lille, die Ministerin der Provinz für Öffentliche Arbeiten und Infrastruktur, teilte mit, das Feuer sei am frühen Morgen an der Rückseite des Gebäudekomplexes, der die Alte Versammlungskammer und den Nationalrat der Provinzen beherbergt, ausgebrochen und habe sich wenige Stunden später auf das Gebäude der Nationalversammlung, in dem das Parlament sitzt, ausgeweitet. Mehr als 70 Feuerwehrleute kämpften seit den frühen Morgenstunden gegen die Flammen und versuchten, den Brand unter Kontrolle zu bekommen.