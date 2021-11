Bulgarien Dutzende Tote bei Busunglück

Bei einem schweren Busunglück in Bulgarien sind in der Nacht zum Dienstag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die amtliche Nachrichtenagentur BTA berichtete unter Berufung auf das Innenministerium, es gebe 46 Tote, darunter mehrere Kinder. Mehrere Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden, niemand von ihnen schwebe in Lebensgefahr. Viele der Toten müssten noch identifiziert werden. Insgesamt hätten sich etwa 50 Passagiere und zwei Fahrer in dem Bus befunden, berichtete das Staatsradio unter Verweis auf die Polizei.