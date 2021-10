Der deutsche Wissenschaftler Benjamin List und der Brite David MacMillan teilen sich den Nobelpreis 2021 in der Sparte Chemie. Wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mitteilte, werden beide für die Entwicklung neuer Methoden zur Beschleunigung chemischer Prozesse geehrt.

Benjamin List arbeitet am Max-Planck-Institut Mühlheim/Ruhr. Bildrechte: dpa

List ist bereits Träger des renommierten Leibniz-Preises. Der 53-Jährige leitet das Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Dort erforscht er Naturstoffe als Katalysatoren zur Herstellung von Chemieprodukten.



Der Nobelpreis ist mit umgerechnet knapp einer Million Euro dotiert und wird am 10. Dezember feierlich in Stockholm verliehen, dem Todestag von Stifter Alfred Nobel. Im vergangenen Jahr waren die Erfinderinnen der sogenannten Gen-Schere geehrt worden, die Französin Emmanuelle Charpentier und die US-Amerikanerin Jennifer A. Doudna.