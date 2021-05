Der Grund für den Politikwechsel liegt offenbar in den demografischen Herausforderungen, mit denen sich China konfrontiert sieht. Die Einwohnerzahl im bevölkerungsreichsten Land der Welt nahm im vergangenen Jahrzehnt nur noch um 5,38 Prozent auf 1,41 Milliarden zu. Das ist das kleinste Plus seit den 1950er Jahren. Statistisch bekommt eine Frau in China 1,3 Kinder. Das Land liegt damit auf dem Niveau von alternden Gesellschaften wie den Industrieländern Japan und Italien.