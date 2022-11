Strenge Corona-Politik Chinas Festnahmen in Shanghai nach Protesten

Am Wochenende hatten in der Hauptstadt Peking und der Hafenmetropole Shanghai hunderte vorwiegend junge Menschen gegen die Null-Covid-Politik der Regierung protestiert. Es sind die größten Proteste in China seit der Demokratiebewegung 1989, die das Militär am 4. Juni jenes Jahres blutig niedergeschlagen hatte.

Wie in Online-Videos zu hören war, forderten Demonstrierende in Shanghai den Rücktritt von Staats- und Parteichef Xi Jingping und einen Rückzug der Kommunistischen Partei. Den Aufnahmen zufolge gab es mehrere Festnahmen. Die Behörden gingen schnell gegen Berichte über die Proteste im Internet vor. Nach Auftauchen von Aufnahmen wurden Beiträge mit Bezug zu den Demonstrationen beim Onlinedienst Weibo gelöscht.

Protestaktion an der Elite-Uni Tsinghua

Als Symbol des Widerstands und des Protests gegen die Zensur hielten viele Demonstranten unbeschriebene weiße Blätter hoch. Es wurden Parolen wie "Hebt den Lockdown auf" und "Wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit" gerufen. Protestmärsche gab es auch in anderen Millionenstädten wie Shanghai, Chengdu, Chongqing, Wuhan, Nanjing und Guangzhou.

Auch an der Tsinghua-Universität in der Hauptstadt Peking beteiligten sich laut Augenzeugen und Online-Berichten am Sonntag Hunderte Studenten an einem Protest gegen Corona-Lockdowns. Teilnehmer hätten die Nationalhymne sowie die Internationale gesungen und skandiert: "Die Freiheit wird siegen." Wie viele Menschen festgenommen wurden, war zunächst unklar. In China herrschte praktisch eine Nachrichtensperre.