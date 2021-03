Bei einem Schusswaffenangriff in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Colorado sind am Montag zehn Menschen getötet worden. Ein Angreifer eröffnete nach Polizeiangaben in dem Markt, der zu einem Einkaufskomplex mit mehreren Geschäften und Cafés in der Stadt Boulder nordwestlich von Denver gehört, das Feuer. Unter den Toten ist auch ein Polizist.