Am Montag wurden im Wirtschafts- und Finanzzentrum Shanghai offiziell 22.248 neue Infektionen registriert. Das ist eine hohe Zahl für China, das wegen strenger Abschottung in den vergangenen beiden Jahren weitgehend von der Pandemie verschont geblieben war. Die Provinz Jilin in Nordostchina hatte Mitte März zwei Covid-Tote gemeldet, die als die ersten in China seit mehr als einem Jahr galten.