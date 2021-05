Die Sommerferien beginnen in Deutschland am 19. Juni in den ersten Bundesländern. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben bereits 44 Prozent der Deutschen einen Sommerurlaub geplant, jeweils die Hälfte davon in Deutschland oder im europäischen Ausland. Etwa vier Prozent visieren Ziele außerhalb Europas an. Etwa 36 Prozent wollen in diesem Sommer gar nicht verreisen, jeder Fünfte überlegt noch.