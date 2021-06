Vor dem EM-Spiel der deutschen Fußballer gegen England in London hat es in Deutschland viel Kritik an der hohen Zahl an Zuschauern im Stadion gegeben. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte der "Süddeutschen Zeitung", zehntausende Fans seien unverantwortlich. Er appellierte an die UEFA und die britische Regierung, die Zahlen bei dem Spiel nach unten zu korrigieren.