Biontech/Pfizer EMA lässt Corona-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren zu

In der Europäischen Union können bald auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft werden. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA gab am Donnerstag nach eigener Aussage grünes Licht für den Impfstoff von Biontech und Pfizer. Die endgültige Entscheidung liegt bei der Europäischen Kommission. Das gilt aber als Formsache. Bislang können in der EU erst Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission dafür ebenfalls Biontech.