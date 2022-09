Andere Varianten bereits vorherrschend

Jedoch spielt die Omikron-Variante BA.1 in Deutschland keine Rolle mehr. Mittlerweile herrschen weltweit die neueren Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 vor. Sie hatten die jüngsten Corona-Wellen in Europa und den USA in den vergangenen Monaten verursacht. Die Zulassung eines auf diese beiden Subtypen zugeschnittenen Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer soll laut EMA voraussichtlich Ende des Monats erfolgen. Experten hoffen, dass die am Donnerstag zugelassenen Impfstoffe auch gegen die derzeit kursierenden Omikron-Varianten Wirkung zeigen.

Lauterbach: Noch ein paar Tage warten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Bildrechte: dpa Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte am Donnerstagmorgen in der ARD erklärt, dass die beiden neuen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe einen "sehr guten Schutz" sowohl gegen alte und neue Virusvarianten bieten würden. Zudem würden sie vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen, ebenso eine gewisse Zeit auch vor einer Infektion. Er rate Impfwilligen, jetzt noch ein paar Tage zu warten, bis die neuen Vakzine in Deutschland verfügbar seien. Nach Lauterbachs Plänen sollen die neuen Impfstoffe bereits kommende Woche ausgeliefert werden.

Stiko soll sich zu neuen Impfstoffen äußern