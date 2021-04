EMA empfiehlt Astrazeneca für alle Altersgruppen

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) sieht einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca und sehr selten auftretenden Thrombosen bei Geimpften. Konkret teilte der Sicherheitsausschuss der EMA in einer schriftlichen Erklärung mit, dass ungewöhnliche Blutgerinnsel als sehr seltene Nebenwirkung des Astrazeneca-Vakzins aufgeführt werden sollten. Die Thrombosen seien in den meisten Fällen innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung aufgetreten.

Weiter heißt es in der EMA-Mitteilung, wer Symptome wie Kurzatmigkeit, Schmerzen in der Brust, anhaltende Unterleibsschmerzen, schwere und anhaltende Kopfschmerzen und verschwommenes Sehen aufweise, sollte als geimpfte Person unbedingt den Arzt aufsuchen. Die EMA hat nach eigenen Angaben 86 Thrombose-Fälle in Europa untersucht, von denen 18 tödlich verliefen – alle waren zuvor mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca geimpft worden*. Die bis zum 22. März registrierten Fälle waren hauptsächlich in den Meldesystemen der EU, den Anrainerstaaten sowie Großbritannien aufgeführt. In der gesamten Region haben rund 25 Millionen Menschen den Impfstoff bislang erhalten.