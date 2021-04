Inder warten auf ihre Corona-Impfung. Landesweit wurden bis 24. April etwa 135 Millionen Dosen verabreicht. Bildrechte: dpa

Bei der Kumbh Mela, einer der größten religiösen Feiern der Welt, drängten sich zwischen Januar und April geschätzt 25 Millionen Pilger dicht an dicht, meist ohne Maske. In vielen Bundesstaaten gab es zudem Wahlkampfveranstaltungen, darunter eine von Premierminister Modi in Kolkata mit geschätzt 800.000 Teilnehmern.