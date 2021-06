Der Impfstoff von Johnson & Johnson hatte Ende Februar in den USA eine Notfallzulassung erhalten und wird dort seither intensiv verimpft. In Kanada wurde das Präparat Mitte März zugelassen. 300.000 Impfdosen aus Baltimore werden wegen Qualitätsbedenken aber in Kanada bislang nicht verimpft. Auch in der EU, wo der J&J-Impfstoff seit knapp drei Monaten zugelassen ist, wurde er bislang nur wenig eingesetzt.