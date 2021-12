Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat am Mittwoch eine Notfallzulassung für das Medikament Paxlovid vom Pharmahersteller Pfizer erteilt. Es ist laut FDA das erste Covid-Mittel in den USA, das in Pillenform eingenommen werden könne. Die Behörde sprach von einem "großen Schritt im Kampf gegen die weltweite Pandemie". Zugelassen ist es bei Risikopatienten ab zwölf Jahren. Eingesetzt wird es laut Pfizer bei leichten bis mittelschweren Krankheitssymptomen.