Japan Verunreinigte Moderna-Ampullen eventuell für zwei Todesfälle verantwortlich

Der Impfstoff stammt den Angaben nach aus einer Produktionsstätte in Spanien. Der Hersteller Moderna erklärte, die gemeldeten Verunreinigungen beträfen die Ampullen einer einzelnen Produktcharge. Das Unternehmen gehe davon aus, dass das Herstellungsproblem in einer der Produktionslinien in der beauftragten Herstellungsstätte in Spanien aufgetreten sei. Die anderen beiden Chargen wurden nach japanischen Regierungsangaben als Vorsichtsmaßnahme aus dem Verkehr gezogen.