Auch vollständig geimpfte und genesene Personen müssen negative und maximal 72 Stunden alten PCR-Tests oder eine Booster-Impfung nachweisen, um der Quarantäne zu entgehen. Andernfalls muss vor dem Grenzübertritt auch ein Einreiseformular ausgefüllt werden, was online möglich ist.



Einreisende ohne Impfung oder Genesung müssen ebenfalls das Formular ausfüllen und zehn Tage in Quarantäne.



Kinder unter zwölf Jahren sind von Testpflichten befreit (Ausnahme: In Wien ab sechs Jahren), wenn sie mit einem Erwachsenen kommen: Für sie gelten die Quarantäne-Bestimmungen wie für die erwachsene Begleitung.



Ungeimpfte und nicht als genesen geltende Reisende könnten ab 19. November mit einem negativen PCR-Test in einer Herberge einchecken, müssten dort aber für zehn Tage in Quarantäne, oder sich mit einem weiteren PCR-Test in Österreich nach frühestens fünf Tagen freitesten zu können.