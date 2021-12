Neue Corona-Variante Omikron: So ist die Lage weltweit

Auch Wochen nach der Entdeckung der Omikron-Variante steigt die Zahl der Neuinfektionen in Südafrika fast ungebremst. Gut 20.000 Neuinfektionen wurden zuletzt täglich registriert. Anders als in Europa ist in Südafrika bereits eine Mehrheit aller Neuinfektionen auf Omikron zurückzuführen. Für Forscher ist das Land daher besonders interessant: Es liefert Hinweise, welche Auswirkungen Omikron haben wird, wenn es etwa in Deutschland in einigen Wochen dominant sein dürfte.