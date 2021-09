Bei dem ersten Gerichtstermin soll zunächst geklärt werden, in welchen Punkten Kläger und Republik bei der Sicht auf die Ereignisse Anfang 2020 übereinstimmen. Ein Urteil noch am Freitag gilt als unwahrscheinlich. In den kommenden Wochen werden weitere Klagen verhandelt, die auch vom österreichischen Verbraucherschutzverein (VSV) unterstützt werden. Nach Einschätzung des VSV könnten insgesamt bis zu 3.000 Ansprüche an die Republik gestellt werden.