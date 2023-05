Die Schätzung verdeutliche das wahre Ausmaß der Coronavirus-Pandemie, heißt es im neuen statistischen Jahrbuch der UNO-Gesundheitsbehörde , das am Freitag in Genf veröffentlicht wurde. Durchschnittlich sei bei jedem Fall ein Leben um etwa 22 Jahre verkürzt worden, berechneten Statistiker.

Zwischenzeitlich stapelten sich Särge in einem Meißner Krematorium. Bildrechte: IMAGO / Christian Thiel

Dabei zeigte sich die WHO auch besorgt, dass die jährliche Zahl der Todesfälle durch nicht übertragbare Krankheiten gegen Mitte dieses Jahrhunderts auf etwa 77 Millionen pro Jahr ansteigen könnte – fast 90 Prozent mehr als 2019.



Allerdings hatte die WHO auch schon vor 2019 deutliche Zuwächse bei tödlichen Herz-, Atemwegs- und Krebserkrankungen verzeichnet. Dieser Trend wurde statistisch vor allem durch das weitere Wachsen der Weltbevölkerung und die höhere Lebenserwartung angetrieben. Dabei betont die WHO, dass die Wahrscheinlichkeit, an solchen Krankheiten zu sterben, für Menschen auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten immer weiter gesunken sei.