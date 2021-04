Urlaub in Deutschland kaum möglich

Wären sie unerwartet positiv getestet worden, hätten sie Mietwagen und Hotel noch stornieren und Flug umbuchen können. Dass die Familie überhaupt nach Mallorca reisen konnte, geht nur weil die Insel seit Mitte März kein Corona-Risikogebiet mehr ist.

Die Folge: Etwa 40.000 Deutsche verbringen ihren Osterurlaub auf der Insel, auch weil Urlaub in Deutschland kaum möglich ist. So fährt die Familie – auch dank negativer Testergebnisse – nach Cala Millor an die Ostküste Mallorcas.

Reise nach Mallorca umstritten

Die Familie halte sich an alle Regeln, sagen Christian Seidel und Jana Müller. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch die Familie hat nicht allen erzählt, dass sie nach Mallorca reist. Sie hätten zu viel Angst in eine Schublade gesteckt zu werden. Dabei gibt es ihrer Meinung nach gar keinen Grund dazu. "Es gibt bestimmt genug, die jetzt Angst haben, dass viele Touristen auch was mitbringen", sagt Jana Müller. Doch sie fühle sich sicher, auch weil alle, die im Flugzeug saßen, vorher negativ getestet wurden.

Auch am Ballermann, auf der Partymeile Mallorcas, herrscht Ruhe. Sonst dröhnt auf der Schinkenstraße die Musik aus dem Bierkönig oder dem Megapark. Es ist alles geschlossen. Von 600 Hotels auf der Insel haben nur 95 geöffnet. Der Grund: Sonst sind über Ostern zehnmal so viele Touristen auf der Insel.

Keine Party am Ballermann

Ein paar Jugendliche sind trotzdem an den Playa de Palma, den Partystrand der Insel, gekommen. "Weil es das einzige Land war, wo man in Deutschland keine Quarantäne braucht, wenn man zurückkommt", erklärt Marcel aus Nürnberg. Es sei ihm und seinen Freunden um eine schnelle Woche Urlaub gegangen. Wer wisse schon, wann man sonst wieder verreisen könne – ohne folgende Quarantäne.

Marcel ist berufstätig und kann sich keinen Ausfall wegen einer mehrtägigen Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten leisten. Obwohl viele Restaurants abends geschlossen haben und vieles wie ausgestorben wirkt: "Es ist trotzdem toll hier. Einfach mal Sonne und Strand genießen", sagt Marcel.

Viele Restaurants, Kneipen und Hotels geschlossen

Zur Abendessenszeit haben auch in S’Arenal alle Restaurants und Kneipen geschlossen. An der sonst so überfüllten Promenade haben zu Ostern selbst Würstchen- und Dönerbuden die Klappen zu. Für viele lohnt sich das Öffnen nicht. Das stellt die Clique rund um Marcel jeden Abend vor das gleiche Problem.

"Ich dachte, dass man schon irgendwo etwas zu essen bekommt", berichtet Marcel. Doch es gebe nichts, außer bei Burger King. "Drei Abende, drei Mal Burger King." Der junge Mann kennt inzwischen das komplette Menu der Fastfood-Kette auswendig.