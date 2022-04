Nach einem Bericht des Deutsches Ärzteblattes hat der Pharmahersteller Veru aus Miami den Wirkstoff in mehreren Ländern getestet – in den USA, in Argentinien, Brasilien, Bulgarien, Kolumbien und Mexiko. Die hospitalisierten Patienten waren mittelschwer bis schwer an Covid-19 erkrankt (WHO-Schweregrad 4 oder höher), mit einem hohen Risiko für akutes Lungenversagen.