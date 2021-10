Europol 150 Festnahmen bei internationaler Aktion gegen Kriminelle im Darknet

"Dark HunTOR" sei auf die Schließung des bisher größten illegalen Marktes "DarkMarket" Anfang des Jahres in Deutschland gefolgt, teilte Europol weiterhin mit. Damals hatten deutsche Ermittler die Betreiber von "DarkMarket" festgenommen und die illegale Infrastruktur ausgehoben.

Nach Angaben von Europol war dadurch eine Fülle an Beweisen gesammelt und weltweit Ermittlern zur Verfügung gestellt worden. In mehreren Ländern dauerten die Ermittlungen noch an.