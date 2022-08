Kalifornien Hunderte Besucher nach Überflutungen aus Death Valley gerettet

Im Death Valley National Park in Kalifornien hat heftiger Regen für gewaltige Überflutungen gesorgt. Hunderte Menschen mussten in Begleitung der Polizei in Sicherheit gebracht werden. An einem Tag fiel am trockensten Ort der USA fast so viel Regen wie sonst in einem ganzen Jahr.