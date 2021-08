Rund um die Hauptstadt Athen zeichnet sich ebenfalls keine Entspannung ab. In der Nacht zum Sonnabend drückten starke Winde das Feuer in die Stadt Thrakomakedones, wo etliche Häuser niederbrannten. Vor dem Brand auf dem Berg Parnitha am Stadtrand Athens sind seit Donnerstag Tausende Menschen geflohen.

Auch in anderen Ländern Südeuropas breiten sich die Waldbrände aus. In Italien hat die Regionalregierung von Sizilien für sechs Monate den Not- und Krisenfall erklärt. Auf Sardinien sowie in den süditalienischen Regionen Kalabrien und Apulien kämpfen Einsatzkräfte gegen zahlreiche Brände. Auch in der Türkei gibt es weiterhin keine Entspannung.