Hollywood US-Schauspieler Alec Baldwin erschießt bei Dreharbeiten Kamerafrau

Bei Dreharbeiten für den Western-Film "Rust" hat US-Schauspieler Alec Baldwin eine Kamerafrau erschossen. Die Polizei in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico erklärte in der Nacht zum Freitag, Baldwin habe beim Filmen aus einer Requisitenwaffen geschossen und dabei zwei Menschen getroffen. Die 42 Jahre alte Kamerafrau sei tödlich verletzt worden. Der Regisseur Joel Souza werde mit einer Schusswunde im Krankenhaus behandelt. Der 48-Jährige liege auf der Intensivstation. Die Zeitschrift "The Hollywood Reporter" berichtete unter Verweis auf Polizeiangaben, Souza schwebe in Lebensgefahr.