Der Ausbruch des Unterwasser-Vulkans in Tonga hat auch in mehreren Weltregionen Tsunami-Alarm ausgelöst. Die Erschütterungen durch den Ausbruch des Hunga Tonga-Hunga Ha'apai verursachten am Samstag Flutwellen in Japan und den USA und lösten auch in Südamerika und Neuseeland Alarm aus.