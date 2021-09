Bei der Vergabe der Fernsehpreise Emmy hat die britische Netflix-Serie "The Crown" gleich mehrere Auszeichnungen abgeräumt.

Josh O'Connor spielt in "The Crown" Prinz Charles. Bildrechte: dpa

Unter anderem wurde sie zur besten Drama-Serie gekürt. Damit setzte sich der Streaming-Sender Netflix erstmals in der Königskategorie durch. Olivia Colman und Josh O’Connor wurden für ihre Darstellungen als Queen Elizabeth II. und Prinz Charles als beste Schauspieler in einer Drama-Serie ausgezeichnet. Außerdem gewann "The Crown" auch die Preise für die beste Regie und das beste Drehbuch.