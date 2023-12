Bei einem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas sind mindestens 116 Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, gibt es nach dem Beben der Stärke 6,2 am späten Montagabend zudem über 500 Verletzte.

Augenzeugen berichteten, das Erdbeben habe Schäden an Häusern, Straßen und anderer Infrastruktur verursacht. Mehrere Dörfer waren ohne Strom und Wasserversorgung. Die Eisenbahnbehörde setzte die Durchfahrt von Zügen durch das Erdbebengebiet aus.

Chinesische Staatsmedien zeigten Fotos von Menschen, die nach dem Beben aus ihren Häusern flohen und bei winterlichen Temperaturen in Decken gehüllt im Freien ausharrten. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden. Nach Angaben der örtlichen Wetterbehörde soll die Tiefsttemperatur am Dienstag minus zehn Grad erreichen.