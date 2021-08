Bei einem schweren Erdbeben in Haiti hat es nach ersten Angaben mehrere Tote und große Schäden gegeben. Der Katastrophenschutz teilte mit, mindestens 29 Menschen seien ums Leben gekommen. Eine genaue Zahl der Opfer liege aber noch nicht vor. Die Kommunikation sei praktisch blockiert.

Besonders betroffen sind die Städte Les Cayes und Jeremie. Die Zeitung "Avvenire" berichtet, dass das Dach der Kathedrale von Jeremie eingestürzt sei. Mindestens zwei Menschen seien ums Leben gekommen, was jedoch eine vorläufige Zahl sei.

Das Portal "Gazette Haiti" berichtete von mindestens fünf Toten, unter ihnen zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren in der Stadt Aquin. Außerdem seien viele Menschen verletzt und viele Gebäude zerstört worden.

Das Beben hatte eine Stärke von 7,2. Kurz danach soll es zu einem zweiten Erdstoß gekommen sein. Eine Tsunami-Warnung war nach kurzer Zeit wieder aufgehoben worden. Die Erdstöße waren auch in der benachbarten Dominikanischen Republik und auf Jamaika zu spüren.

Damals war dieselbe Halbinsel Haitis erschüttert worden wie jetzt auch. Das Beben hatte in der Hauptstadt Port-au-Prince und der umliegenden Region schweren Schäden angerichtet. Noch heute leidet das Land unter den Folgen. Zudem richten Tropenstürme immer wieder schwere Schäden in Haiti an.