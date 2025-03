Auch in China war das Beben stark zu spüren, besonders in der Provinz Yunnan. In Städten wie Kunming, Lijiang und Dali wurden Gebäude beschädigt, in Ruili meldeten Behörden Verletzte. Auch in den Provinzen Guizhou und Guangxi bebte die Erde. In Vietnams Hauptstadt Hanoi wurden keine größeren Schäden bekannt.