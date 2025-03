Das Epizentrum des Bebens lag in der Landesmitte von Myanmar in der Nähe von Mandalay, der mit 1,6 Millionen Einwohnern zweitgrößten Stadt des Landes. Berichten zufolge stürzten in Mandalay und dessen Umland zahlreiche Gebäude ein. Die in Myanmar herrschende Militärregierung rief für sechs Regionen des Landes den Notstand aus und bat um internationale Hilfe. In Myanmar tobt seit 2021 ein Bürgerkrieg.