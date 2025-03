Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien läuft die internationale Hilfe an. Unter anderem bereitet die Dresdner Hilfsorganisation Arche Nova die Unterstützung der Überlebenden des Bebens in Myanmar vor. Wie Nothilfe-Koordinator Lorenz Ewers MDR SACHSEN sagte, wurden lokale Partner mit der Erkundung der Möglichkeiten beauftragt. Voraussichtlich würden über Partnerorganisationen vor Ort Lebensmittel und Wasser an Einheimische verteilt, erklärte Ewers. Dies werde derzeit am dringendsten benötigt.