Erdbebenhilfe Warum Geldspenden meist mehr nützen als Sachspenden

Hauptinhalt

Die Hilfsbereitschaft nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist groß. Die Deutschen geben gern Sachspenden wie Schlafsäcke oder warme Kleidung. Doch Hilfsorganisationen sagen: Nicht mit Sachspenden, sondern mit Geld kann man den Menschen vor Ort am besten helfen. Grund ist der enorme logistische und personelle Aufwand bei Sachspenden.