Dem Sender zufolge sind in der Türkei bislang etwa 8.000 Menschen lebend gerettet worden. So wurde ein 24-jähriger Mann rund 64 Stunden nach dem Beben in der türkischen Provinz Kahramanmaras aus den Trümmern geholt. In der Provinz Hatay konnte eine 75-Jährige 60 Stunden nach der Naturkatastrophe aus den Trümmern befreit werden. In der Südprovinz Adiyaman wurde ein sieben Monate altes Baby lebend gefunden. Auch im südtürkischen Hatay befreiten Retter ein Baby 58 Stunden nach der Katastrophe.