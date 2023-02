Naturkatastrophe Mehr als 300 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Bei einem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben starben in Syrien mindestens 230, in der Türkei mindestens 76 Menschen. Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Das genaue Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar.