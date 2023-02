Die betroffenen Gebiete waren zunächst schwer zugänglich, mit dem Fortschreiten der Bergungsarbeiten steigen die Opferzahlen. Es gibt kaum noch Chancen, Überlebende unter den Trümmern zu finden. In Einzelfällen gibt es aber noch Rettungen: So konnten Helfer in der Provinz Hatay ein sieben Monate altes Baby nach 140 Stunden lebend aus den Trümmern bergen. Sie hätten das Kind weinen gehört und seien so darauf aufmerksam geworden. Ein 35-Jähriger wurde in derselben Provinz am Sonntagmorgen nach 149 Stunden unter Trümmern gerettet.